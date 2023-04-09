Дмитро Гордон пояснив, чому жоден із трьох його дорослих синів не воює на фронті

У Дмитра Гордона троє дорослих синів від першого шлюбу – 31-річний Ростислав, 28-річний Дмитро та 21-річний Лев. Усі вони перебувають за кордоном.

Відомий український журналіст та блогер Дмитро Гордон розповів, чому ніхто з його трьох дорослих синів не воює на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "И грянул Грэм".

"У старшого мого сина захворювання дуже важке, з яким не те що на фронт, йому жити з ним важко. Що стосується двох інших моїх дітей. Вони обидва народжені не в Україні, Лев у мене громадянин Сполучених Штатів. Вони живуть в Америці багато років. Вчилися – один в Англії навчався ще в школі, потім в університеті в Англії. Обидва живуть в Америці, вони народжені не в Україні", – заявив Гордон.

Що відомо про сім'ю Дмитра Гордона

У Дмитра Гордона четверо дорослих дітей від першого шлюбу – 31-річний Ростислав, 28-річний Дмитро, 24-річна Єлизавета та 21-річний Лев. У шлюбі з журналісткою Олесею Бацман народжені його троє молодших дочок – 11-річна Санта, 6-річна Аліса та 3-річна Ліана.

Старший син журналіста Ростислав – випусник Київського інституту міжнародних відносин. Дмитро Гордон розповідав, що Ростислав працює в YouTube і заробляє хорошу зарплату.

Середній Дмитро закінчив Музичний коледж Берклі в Бостоні і працює композитором в Голлівуді. Разом з ним у Лос-Анджелесі живе і третій син – Лев.

Діти Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Раніше Дмитро Гордон скаржився, що для того, аби забезпечити життя своїм близьким за кордоном, почав продавати свої машини, придбані до початку повномасштабного вторгнення.

Також він розповідав, чому не виїжджає до своїх близьких за кордон.

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