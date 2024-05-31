Дмитро Хилюк перебуває у російському полоні: звільнений захисник розповів про журналіста

Журналіста викрали ще на початку повномасштабного вторгнення.

Український журналіст "УНІАН" Дмитро Хилюк перебуває у російському полоні. Його викрали з села Козаровичі Київської області на початку березня 2022-го.

Про журналіста розповів звільнений з російського полону український військовий.

З його слів, він перебував із Хилюком протягом 11 місяців в одній камері.

"Дмитро Хилюк з "УНІАН" передає привіт своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий і сподівається, що його звільнять", - розповів звільнений захисник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Обміняний Герой каже, що був разом з журналістом Дмитром Хилюком з УНІАН!

Зауважимо, днями директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко розповіла, що Росія утримує кілька десятків журналістів. Щодо Хилюка, то довгий час РФ не підтверджувала його утримання.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону. Це - воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.

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