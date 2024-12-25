Дмитро Комаров показав, як у Покровську зустрів Різдво з військовими

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров показав, як у Покровську разом із захисниками зустрічав Різдво.

Так, наразі Комаров працює над новим сезоном проєкту "Світ навиворіт. Україна". В одному з випусків ведучий покаже, як минає Різдво в одній із найгарячіших точок на фронті – Покровську. Журналіст розповість, що криється за словами "ситуація складна, але контрольована", а особливо у свята, коли військові бажали б провести ці дні в родинних колах.

Дмитро Комаров у Покровську / Фото: instagram.com/komarovmir

"Після насиченого різдвяного дня у Покровську хочу сказати головне: кожен із нас, сидячи за столом в мирних містах у святкові дні, має пам'ятати, що цей спокій в тилу був би неможливий без хлопців та дівчат, які теж дуже хочуть, але не можуть бути з родинами за столом. Їх дуже важливо цінувати, поважати і не забувати, що просто зараз, в цю секунду, сотні тисяч українських військових не мають повноцінного свята заради того, щоб воно було у країни", - поділився ведучий.

Дмитро Комаров у Покровську / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров також розповів, що атмосфера в Покровську наразі зовсім не святкова, а тривожна. Російські окупанти не припиняють обстрілювати місто, тож без влучань не минається. Утім, попри складну ситуацію, люди в Покровську продовжують вірити в різдвяні та новорічні дива і сподіваються, що наступного року зустрінуть свята в мирі.

Дмитро Комаров у Покровську / Фото: instagram.com/komarovmir

"Атмосфера в місті не святкова. Похмура. Дуже тривожна. Все прострілюється. Все долітає. Немає жодного безпечного квадратного сантиметра. Хіба тут до свят? Але люди реально, щиро, без красивих слів, вірять у найкраще, а також у різдвяні та новорічні дива. Що наступне Різдво буде вже в мирний час, чого всім нам і бажаємо", - додав ведучий.

Дмитро Комаров у Покровську / Фото: instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, наразі Дмитро Комаров працює над новим сезоном проєкту "Світ навиворіт. Україна". Що вже незабаром глядачі зможуть побачити у випусках – дивіться за посиланням.

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