Нардеп Дмитрук зробив заяву щодо свого затримання у Лондоні (відео)

Одіозний політик каже, що "залишається на зв'язку" та дякує "усім за підтримку".

Нардеп-утікач Артем Дмитрук відреагував на вимогу екстрадиції до України. За його словами, сьогодні, 24 вересня, він був затриманий правоохоронцями у Лондоні, після чого відбулося судове засідання.

Звернення нардеп Артем Дмитрук оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Дмитрук зробив заяву щодо свого затримання у Лондоні

"Слава Богу за все!", - завершив свій спіч Дмитрук.

Раніше ми писали про те, що у Лондоні вирішується питання про екстрадицію нардепа Артема Дмитрука. Також з'явилася інформація, що Дмитрука затримали, втім її оскаржили.

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