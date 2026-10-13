Росія масовано атакувала Харків / © ДСНС

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Російські війська влаштували масований обстріл Харкова, який тривав протягом усієї минулої доби. Загарбники цілеспрямовано цілили по цивільній інфраструктурі, зруйнувавши житлові будинки в різних районах міста. Уранці під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники виявили під завалами загиблих.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов та постраждалі внаслідок подій. Один із чоловіків поділився, як його теща опинилася під завалами будинку, який склався. Він розповів про пережите.

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Кричав до тещі під завалами: харків’янин розповів про пережите

Очевидець подій поділився, що на момент російської атаки його дружина купала дитину у ванній, а він сидів у планшеті.

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Щойно вимкнули світло, чоловік вирішив принести до ванної кімнати світильник. Саме в цей момент пролунав вибух.

«Дитину вивів, у неї гострий стрес. А тепер тещу відкопуємо».

Незабаром рятувальники дісталися до місця обвалу квартири. Зять почав кричати до тещі:

«Дмитрівна, ви живі? Ми зараз дістанемо вас!».

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Наслідки атаки на Харків

«Учора від самого ранку й до пізньої ночі росія била по Харкову. Вранці — зруйновані поверхи багатоповерхівки. Увечері — цілий під’їзд іншого житлового будинку. Жодних військових об’єктів. Звичайні житлові будинки. Квартири, в яких люди вечеряли, вкладали дітей спати, готувалися до нового дня», — пише Терехов.

Міський голова додав, що 13 жовтня зранку з-під завалів дістали тіла трьох людей, який до останнього сподівалися побачити живими. Рятувальні роботи тривають.

Речник головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що під завалами зруйнованого дому у Харкові можуть перебувати четверо людей. Під час розбору завалів обвалилася конструкція верхніх поверхів, через що один з рятувальників постраждав.

У Харкові станом на ранок відомо про 15 поранених та 3 загиблих. Загалом у місті зафіксовано 5 влучань. На чотирьох локаціях пожежі вже загасили. Найскладнішою є ситуація на місці майже повністю зруйнованого під’їзду.

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«Була попередня інформація, що можуть бути під завалами 4 людей. Але ця інформація перевіряється і підрозділи ДСНС будуть працювати на місці до тих пір, поки повністю не розберемо ці завали й не переконаємося, що під завалами нікого немає», — додав Євген Василенко.

Журналісти «Суспільного» повідомляють, що у Шевченківському районі Харкова триває ліквідація наслідків російського удару. На місці працюють комунальні служби.

Росія масовано атакувала Харків ракетами: головне

Нагадаємо, увечері російські війська завдали масованого ракетного удару по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль». Унаслідок атаки було уражено житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в чотириповерховий житловий будинок, де повністю зруйнувала під’їзд. За словами міського голови Ігоря Терехова, під завалами рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Крім того, у цьому районі зазнали пошкоджень щонайменше 10 приватних будинків.

У Шевченківському районі росіяни поцілили в житлову п’ятиповерхівку: на першому поверсі зайнялося приміщення банку, згоріли шість автомобілів та були вибиті вікна у трьох багатоквартирних будинках. За даними голови ОВА Олега Синєгубова та ДСНС, серед багатьох травмованих відомо про госпіталізацію кількох осіб у важкому та середньому стані, зокрема 19-річного хлопця в опікову реанімацію. Під час ліквідації наслідків також постраждав і був госпіталізований рятувальник, а кількох мешканців вдалося врятувати.

На місцях влучань продовжують працювати підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, поліція, медики, волонтери, комунальні служби та психологи. Пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та розбір завалів тривають, адже під уламками будівель усе ще можуть перебувати люди.

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