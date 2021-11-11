"Дні Вишеградського Кіно" відбудуться у Києві та Чернівцях

"Дні Вишеградського Кіно" відбудуться у Києві та Чернівцях

З 11 по 17 листопада 2021-го року у кінотеатрі "Жовтень" вже втретє відбудеться фестиваль "Дні Вишеградського Кіно".

Цьогоріч географія проведення цієї культурної події розширилася. Вперше фестиваль також пройде і у Чернівцях з 18 по 21 листопада 2021-го року. Показ відбудеться у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука.

"Дні Вишеградського Кіно" — це покази сучасних фільмів з регіону Вишеградської Групи — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.

Програма фестивалю у Києві, кінотеатр "Жовтень":

11 листопада 19:00 "Шість перетворень Яна Пищика" Анджей Мунк

12 листопада 19:00 "Доповідь про Аушвіц" Петер Беб’як

13 листопада 15:40 "Чоловік із заячими вухами" Милош Шулік

13 листопада 18:00 "Не лишай слідів" Ян Матушинськи

14 листопада 17:00 "Зграя" Томаш Поленський

14 листопада 19:00 "POST MORTEM" Петер Бергендь

15 листопада 19:00 "Аматори" Івона Шекежинська

16 листопада 19:10 "Підготовка до спільного життя на невизначений період часу" Лілі Горват

17 листопада 19:00 "Закохана Емма" Ян Прушиновський

Програма фестивалю у Чернівцях, Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука:

18 листопада 18:00 "Шість перетворень Яна Пищика" Анджей Мунк

18 листопада 20:00 "Аматори" Івона Шєкєжиньска

19 листопада 20:30 "Post Mortem" Петер Берґендь

19 листопада 18:00 "Закохана Емма" Ян Прушиновський

20 листопада 15:30 "Чоловік із заячими вухами" Мартін Шулік

20 листопада 20:00 "Не лишай слідів" Ян Матушинський

20 листопада 18:00 "Зграя" Томаш Поленський

21 листопада 18:00 "Доповідь про Аушвіц" Петер Беб’як

21 листопада 20:00 "Підготовка до спільного життя на невизначений період часу" Лілі Горватя

Проєкт фінансується Міжнародним Вишеградським Фондом, а також співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти від Міжнародного Вишеградського фонду / International Visegrad Fund. Місія фонду полягає у просуванні ідей щодо сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі. Для досягнення такої мети, "Міжнародний кінофестиваль "Молодість" організовує Дні Вишеградського Кіно в Києві, демонструючи кінострічки із кожної країни Вишеградської четвірки.

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