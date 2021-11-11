"Дні Вишеградського Кіно" відбудуться у Києві та Чернівцях

З 11 по 17 листопада 2021-го року у кінотеатрі "Жовтень" вже втретє відбудеться фестиваль "Дні Вишеградського Кіно".
Цьогоріч географія проведення цієї культурної події розширилася. Вперше фестиваль також пройде і у Чернівцях з 18 по 21 листопада 2021-го року. Показ відбудеться у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука.
"Дні Вишеградського Кіно" — це покази сучасних фільмів з регіону Вишеградської Групи — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.
Програма фестивалю у Києві, кінотеатр "Жовтень":
- 11 листопада 19:00 "Шість перетворень Яна Пищика" Анджей Мунк
- 12 листопада 19:00 "Доповідь про Аушвіц" Петер Беб’як
- 13 листопада 15:40 "Чоловік із заячими вухами" Милош Шулік
- 13 листопада 18:00 "Не лишай слідів" Ян Матушинськи
- 14 листопада 17:00 "Зграя" Томаш Поленський
- 14 листопада 19:00 "POST MORTEM" Петер Бергендь
- 15 листопада 19:00 "Аматори" Івона Шекежинська
- 16 листопада 19:10 "Підготовка до спільного життя на невизначений період часу" Лілі Горват
- 17 листопада 19:00 "Закохана Емма" Ян Прушиновський
Програма фестивалю у Чернівцях, Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука:
- 18 листопада 18:00 "Шість перетворень Яна Пищика" Анджей Мунк
- 18 листопада 20:00 "Аматори" Івона Шєкєжиньска
- 19 листопада 20:30 "Post Mortem" Петер Берґендь
- 19 листопада 18:00 "Закохана Емма" Ян Прушиновський
- 20 листопада 15:30 "Чоловік із заячими вухами" Мартін Шулік
- 20 листопада 20:00 "Не лишай слідів" Ян Матушинський
- 20 листопада 18:00 "Зграя" Томаш Поленський
- 21 листопада 18:00 "Доповідь про Аушвіц" Петер Беб’як
- 21 листопада 20:00 "Підготовка до спільного життя на невизначений період часу" Лілі Горватя
Проєкт фінансується Міжнародним Вишеградським Фондом, а також співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти від Міжнародного Вишеградського фонду / International Visegrad Fund. Місія фонду полягає у просуванні ідей щодо сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі. Для досягнення такої мети, "Міжнародний кінофестиваль "Молодість" організовує Дні Вишеградського Кіно в Києві, демонструючи кінострічки із кожної країни Вишеградської четвірки.
Інформаційний партнер – група 1+1 media