Дніпро накрив ураган: вітер повалив стовпи та дерева, вони ледве не розтрощили автівку (фото)

Дніпро накрив ураган: вітер повалив стовпи та дерева, вони ледве не розтрощили автівку (фото)

Дніпро та область вихідними накрив ураган. У місті сильний вітер повалив стовпи та дерева.

Фото наслідків негоди 23 травня опублікував Telegram-канал "Дніпро обласний".

Повідомляється, що на житловому масиві "Лівобережний-3" стовп дивом не розтрощив припарковану автівку.

Мешканців Дніпра закликають повідомляти про повалені дерева за телефонами гарячої лінії міської ради: 056 732-12-12, 095 732-12-12, 096 732-12-12, 073 732-12-12.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 23 травня декілька разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони двічі вдарили з "Ураганів" по Апостолівській громаді.

Фото: "Дніпро Обласний"

Фото: "Дніпро Обласний"

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