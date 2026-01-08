Дніпро оговтується від блекауту: Філатов повідомив про ситуацію в місті

Наслідки удару по Дніпру 7 січня / Ілюстративне фото / © Владислав Гайваненко

Реклама

Дніпро долає наслідки ворожих ударів по енергосистемі. Станом на 20:00 спільними зусиллями енергетиків та комунальників вдалося стабілізувати критичні напрямки.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Вода, тепло і світло

За словами мера, ситуація з водою вже нормалізувалася, світло також починає з’являтися в будинках. Це дозволяє розпочати відновлення теплопостачання, але процес буде непростим.

Реклама

«Тепловики працюватимуть над цим усю ніч. Фактично це буде новий запуск систем — як робиться під час входу в опалювальний сезон», — пояснив Філатов.

Зміни у русі транспорту

Через нестабільне живлення на тягових підстанціях міська влада вирішила не випускати на лінії трамваї та тролейбуси.

«Електротранспорт завтра знову максимально замінять автобуси. Допоки тяговим підстанціям не повернеться стабільне живлення», — попередив міський голова.

«У біді нікого не залишимо»

Борис Філатов також подякував дніпрянам за стійкість та людяність. Він розповів про атмосферу в «Пунктах незламності», де люди підтримують одне одного: від дітей, що граються, поки батьки заряджають гаджети, до літніх жінок, які діляться їжею.

Реклама

«Соромʼязливі пані поважного віку… приносять туди свіжий хліб та печиво, бо „раптом це також комусь знадобиться“. Це те відчуття єдності, що дає сили», — наголосив мер.

Нагадаємо, критична інфраструктура Дніпропетровської області, окрім міста Павлограда, забезпечена електроенергією після вчорашнього удару по енергетиці, який призвів до масштабного блекауту. У Павлограді відновити електропостачання заважають російські обстріли, через які постійно оголошують повітряні тривоги.