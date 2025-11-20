Дніпро під атакою БпЛА: росіяни цілять у ТЕС

Дрони атакують ТЕС у Дніпрі

Російські окупаційні війська ввечері четверга, 20 листопада, розпочали чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Дніпро. Атака триває вже понад дві години, в місті чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляють, що головною ціллю росіян є одна з теплових електростанцій (ТЕС), розташована у Дніпрі. Наразі наслідки ударів з’ясовуються.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Гайваненко підтвердив, що регіон перебуває під ворожим ударом безпілотників і закликав громадян не залишати укриттів.

«Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Наслідки з’ясовуємо. Перебувайте у безпечному місці», — написав Владислав Гайваненко.

За даними моніторингових Telegram-каналів, Дніпро перебуває під атакою БпЛА вже понад дві години. Атака має сфокусований характер, оскільки дрони намагаються атакувати саме теплову електростанцію.

Вибухи у місті підтверджують місцеві пабліки та моніторингові канали. Інформація про наслідки та можливі руйнування від нічної атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, нова атака на енергетичну інфраструктуру Дніпра відбувається на тлі заяв експертів про значне пошкодження українських ТЕС, які вже не можуть виробляти необхідні обсяги електроенергії. Успішне влучання ворожих дронів у життєво важливі об’єкти лише посилить навантаження на енергосистему країни та може призвести до жорсткіших графіків відключень.