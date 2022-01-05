Дніпро "потопає" у смітті: люди скаржаться на сморід та бруд у подвір'ях (фото)

Дніпро "потопає" у смітті: люди скаржаться на сморід та бруд у подвір'ях (фото)

Комунальники такий сміттєвий колапс пояснюють снігопадом.

У Дніпрі місцеві жителі скаржаться на сміттєвий колапс. Люди кажуть, що ще з 31 грудня на житлових масивах переповнені баки, а в подвір'ях - бруд та сморід.

Відповідні фото дніпряни викладають у Мережі, пише "Дніпро обласний".

"У більшості житлових масивів сміттєві баки спорожніли 3-4 січня, проте купи мотлоху, які не влізли в бак, так і залишились навколо. Та в деяких районах на сміттєвози чекають ще з 31-го грудня", - йдеться у повідомленні.

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Так, особливо не пощастило мешканцям Чечілівського району, житлових масивів Тополя та Ломівський.

Комунальники такий сміттєвий колапс пояснюють снігопадом, якого місто не бачило вже багато років. Він вплинув на роботу комунальних служб.

Нагадаємо, що у Києві після святкування Нового року біля головної ялинки на Софійській площі люди залишили гори сміття. Паперові стаканчики розкидали на землі та парапетах.

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