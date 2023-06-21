Дніпро повертається у своє русло: Клименко повідомив подробиці ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода. Як питна, так і технічна.

Про це повідомили у штабі з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

Ситуація з водою в південних регіонах країни

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що воду до підтоплених районів зараз підвозять.

16-й день ліквідації наслідків техногенної катастрофи в південних регіонах країни / Фото: Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами

"Але ми робимо все можливе для того, щоб у найкоротший термін провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини. Паралельно у нас працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води", - сказав він.

Також він заявив про наявність запасів води щонайменше на місяць, щоб забезпечити нею всіх людей.

Щодо підтоплення, то у штабі повідомили: вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів.

16-й день ліквідації наслідків техногенної катастрофи в південних регіонах країни / Фото: Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами

"Дніпро практично повертається у своє русло, в якому воно було 70 років тому. Ми зараз робимо всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати і потреби води населенню, і спроможності водного басейну річки Дніпро", - заявили у штабі.

Нагадаємо, Херсонська область досі оговтується після теракту на Каховській ГЕС. Вода все ще спадає, рятувальники очищують вулиці Херсона та допомагають жителям довколишніх сіл із питною водою.

Тим часом очільнику Кремля Путіну Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі може висунути нові обвинувачення, коли буде завершено розслідування катастрофи на Каховській ГЕС.

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