Укрaїнa
534
1 хв

Дніпро "світиться" від ударів дронів: що відбувається в місті

Дніпро пізно ввечері 17 листопада — під обстрілом БпЛА. В місті — пожежі та перебої зі світлом.

Віра Хмельницька
У Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко закликав не нехтувати правилами безпеки.

«Дніпро під масованою атакою ворожих „Шахедів“. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги», — написав він.

Внаслідок ударів БпЛА у місті та околицях виникли пожежі. За даними очевидців, пролунало до 20 вибухів, найбільше у Індустріальному районі.

«Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. Деталі з’ясовуємо. Доки ж не нехтуйте правилами безпеки. Загроза зберігається», — написав очільник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.

534
