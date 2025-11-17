- Дата публікації
-
Дніпро "світиться" від ударів дронів: що відбувається в місті
Дніпро пізно ввечері 17 листопада — під обстрілом БпЛА. В місті — пожежі та перебої зі світлом.
У Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.
Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко закликав не нехтувати правилами безпеки.
«Дніпро під масованою атакою ворожих „Шахедів“. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги», — написав він.
Внаслідок ударів БпЛА у місті та околицях виникли пожежі. За даними очевидців, пролунало до 20 вибухів, найбільше у Індустріальному районі.
«Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. Деталі з’ясовуємо. Доки ж не нехтуйте правилами безпеки. Загроза зберігається», — написав очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.