Дніпро та Запоріжжя без світла: що буде з рухом поїздів — деталі від Укрзалізниці
Блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі: «Укрзалізниця» переходить на резервну тягу за допомогою тепловозів.
Через масштабне знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях «Укрзалізниця» перевела рух поїздів на резервні потужності.
Про це передає пресслужба компанії.
В УЗ прозвітували, що всі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу.
Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення.
Вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності на вокзалах традиційно доступні гарячий чай, зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink.
З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають такі поїзди:
734 Київ — Дніпро
37 Запоріжжя — Київ
119 Дніпро — Холм
79 Дніпро — Львів
Рух поїздів Dnipro City Express (Дніпро — Кам’янське) Укразалізниця обіцяє завтра також налагодити під теплотягою.
Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі.
Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.
Крім того, у Запоріжжі та області зникли світло, вода та опалення