Дніпро та Запоріжжя без світла: що буде з рухом поїздів — деталі від Укрзалізниці

Блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі: «Укрзалізниця» переходить на резервну тягу за допомогою тепловозів.

Як Укрзалізниця долає блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Як Укрзалізниця долає блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі / © УНІАН

Через масштабне знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях «Укрзалізниця» перевела рух поїздів на резервні потужності.

Про це передає пресслужба компанії.

В УЗ прозвітували, що всі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу.

Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення.

Вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності на вокзалах традиційно доступні гарячий чай, зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink.

З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають такі поїзди:

  • 734 Київ — Дніпро

  • 37 Запоріжжя — Київ

  • 119 Дніпро — Холм

  • 79 Дніпро — Львів

Рух поїздів Dnipro City Express (Дніпро — Кам’янське) Укразалізниця обіцяє завтра також налагодити під теплотягою.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі.

Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.

Крім того, у Запоріжжі та області зникли світло, вода та опалення

