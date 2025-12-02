ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
880
1 хв

Дніпро у жалобі після ракетного удару: зростає кількість постраждалих

Атакувавши місто, росіяни вбили чотирьох мешканців, по допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх — 45.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Швидкі у Дніпрі не встигали забирати поранених

Швидкі у Дніпрі не встигали забирати поранених / © Владислав Гайваненко

Сьогодні, 2 грудня 2025 року, місто Дніпро оголосило жалобу за мирними мешканцями, чиї життя обірвав ракетний удар російських військ напередодні. Внаслідок атаки загинуло четверо людей.

«Світла пам’ять загиблими. І співчуття всім, хто втратив найрідніших,» — йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОДА.

Збільшення кількості постраждалих

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла. До лікарів по допомогу звернулися ще двоє людей. Загальна кількість постраждалих наразі становить 45 осіб.

Нічні та вечірні атаки на громади

Протягом вечора та ночі агресор не припиняв обстрілів інших районів Дніпропетровщини:

  • Самарівський район: ворог атакував Личківську громаду безпілотниками. Це спричинило пожежі та пошкодження інфраструктури.

  • Синельниківський район: противник застосував керовані авіаційні бомби (КАБ) по Межівській громаді. Внаслідок цього постраждали двоє літніх людей: 77-річний чоловік та 79-річна жінка.

  • Нікопольський район: тривали артилерійські удари по Покровській громаді.

Збиті безпілотники

За інформацією Повітряного командування (ПвК), захисники неба збили над територією Дніпропетровської області сім ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Нагадаємо, власник СТО в Дніпрі про миттєвий удар балістичною ракетою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака БАЛІСТИКОЮ по ДНІПРУ вранці: що кажуть люди з МІСЦЯ УДАРУ

880
