Дніпро вперше в історії за програмою Зеленського «Велике будівництво» отримав об'їзну дорогу

У Дніпрі на будівництві так званого Південного обходу завершилося сполучення запорізької траси Н-08 з Південним мостом. Таким чином, за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершилося будівництво першої в історії Дніпра об'їзної дороги.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Загалом у регіоні будують три магістралі. Трасу в напрямку Києва, Південний та Північний обходи Дніпра. На фініші – роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів», - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Наразі дорожники вже встановлюють огорожу, освітлення, дорожні знаки і наносять розмітку.

Південний обхід загальною довжиною 7 км має чотири смуги руху. До його складу входить також нова дворівнева розв'язка на перехресті з вулицею Аеропортівською, що веде до аеропорту. Для проїзду сільгосптехніки на дорозі обладнано також окремий шляхопровід.

Нагадаємо, всього з початку реалізації програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні було відновлено та збудовано вже 13 000 км доріг державного значення.