913
1 хв

Дніпро залило олією після удару дронів: очільник міста попередив про перекриття доріг

У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії внаслідок ворожої атаки.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комунальники (ілюстративне фото)

Комунальники (ілюстративне фото) / © УНІАН

Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро на дорожнє покриття міста вилилося близько 300 тонн олії. Це спричинило повну зупинку руху на Набережній.

Про це повідомив очільник міста Борис Філатов.

За словами міського голови, комунальні служби міста одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків, використовуючи пісок та спеціальні суміші для очищення. Проте проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2–3 доби.

«Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг», — зазначив очільник міста.

Також додав, що російські загарбники вдарили по заводу, який належить амереканській компанії «Бунге» з Сент- Луїс, Міссурі.

Нагадаємо, також російські війська вдень 5 січня завдали ударів по Харкову. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, в Оболонському районі Києва під час обстрілу медичного закладу загинула одна людина, ще кілька постраждалих були евакуйовані патрульними та рятувальниками.

