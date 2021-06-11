Дніпро засипало градом розміром з перепелине яйце і залило дощем (відео)

Град випав у кількох районах Дніпра.

У Дніпрі знову розбушувалася негода. Після великих дощів місто знову залило і цього разу засипало градом.

Відео наслідків стихії виклали у телеграм-каналі "Дніпро обласний".

"Град з перепелине яйце: актуально про опади у Дніпрі. Годину тому чергова злива принесла за собою град для мешканців кількох районів Дніпра. Метеорологи прогнозують, що грозові дощі триватимуть в області ще щонайменше тиждень", - зазначили автори допису.

Негода вдарила по Дніпру опівдні. Спека одразу змінилася холодом і з неба посипалися крижинки.

У спальних районах Дніпра подекуди утворилися наче снігові замети. Град був дрібний, проте засипало щедро. Про постраждалих внаслідок раптової негоди наразі інформації немає. Грозу супроводжували канонади грому та блискавиці. Потужна злива залила вулиці. Там де рівень стрімко піднявся, довелося зупинятися транспорту.

Рятувальники та комунальники працюють у посиленому режимі, аби відкачувати воду. Але щойно рівень затоплень вдалося знизити, - новий удар стихії. Обнадійливих прогнозів наразі немає. Увесь наступний тиждень синоптики обіцяють грози.

Дніпро після дощу засипало градом

Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.

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