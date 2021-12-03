Дніпропетровщина спрямує третину коштів бюджету-2022 року на «Велике будівництво»

Дніпропетровська область однією з перших ухвалила бюджет на 2022 рік. Із 11,2 млрд гривень третину коштів обласна влада спрямує на продовження розвитку інфраструктури в межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Подробиці повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Дніпропетровщина однією з перших областей в країні ухвалила бюджет. Його прийняли вчасно. А отже, зможемо безперервно продовжувати розбудову регіону. Попри виклики пандемії, 2022-й буде роком розвитку. Акцент – на оновленні інфраструктури», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На інфраструктурні проєкти область спрямовуватиме як власні регіональні кошти, так і держсубвенцію. Загальний обсяг витрат на інфраструктуру оцінюється в розмірі 3,7 млрд грн, з яких на ремонт і будівництво доріг буде витрачено 1,3 млрд грн.

Крім цього, продовжиться також відновлення та будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, більшість з яких входять до програми «Велике будівництво».

У новому бюджеті з'явилися також нові статті. Зокрема, вперше передбачено трансферти на придбання столового обладнання та покращення пожежної безпеки у школах.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що впродовж найближчих двох років у Дніпропетровській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується збудувати та оновити 557 км доріг.