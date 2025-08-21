ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
108
1 хв

Дніпропетровщина пережила жахливу ніч: яка ситуація наразі

У Дніпропетровській області вночі працювала ППО — збили ракети та ударні безпілотники. Є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Дніпропетровській області вночі було неспокійно — працювали сили ППО. Росіяни атакували регіон.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«В області збили 18 безпілотників і 2 ракети,» — уточнив він.

Ситуація у громадах:

  • У Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура.

  • Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

  • Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

  • БпЛА противника поцілив по Синельниківському району — Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені два підприємства та газогін.

  • У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 21 серпня, росіяни знову здійснили комбіновану атаку по Україні «Шахедами» та ракетами. Вибухи лунали у Луцьку, Львові, на Закарпатті, у Києві, Запоріжжі.

