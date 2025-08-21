- Дата публікації
Дніпропетровщина пережила жахливу ніч: яка ситуація наразі
У Дніпропетровській області вночі працювала ППО — збили ракети та ударні безпілотники. Є руйнування.
У Дніпропетровській області вночі було неспокійно — працювали сили ППО. Росіяни атакували регіон.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«В області збили 18 безпілотників і 2 ракети,» — уточнив він.
Ситуація у громадах:
У Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура.
Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.
Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.
БпЛА противника поцілив по Синельниківському району — Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені два підприємства та газогін.
У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 21 серпня, росіяни знову здійснили комбіновану атаку по Україні «Шахедами» та ракетами. Вибухи лунали у Луцьку, Львові, на Закарпатті, у Києві, Запоріжжі.