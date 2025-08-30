ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
608
1 хв

Дніпропетровщина у вогні: росіяни вгатили ракетами та дронами

Окупанти завдали жахливих ударів по Дніпропетровщині — після атаки виникли пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його даними, жертв і постраждалих немає.

Ситуація станом на 30 серпня наступна:

  • У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Там виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.

Після ударів виникли пожежі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

  • Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ «Град» та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

  • Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, у результаті масованої атаки по Запоріжжю російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки й об’єкти промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину та 22 поранених.

608
