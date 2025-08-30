- Дата публікації
Дніпропетровщина у вогні: росіяни вгатили ракетами та дронами
Окупанти завдали жахливих ударів по Дніпропетровщині — після атаки виникли пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
За його даними, жертв і постраждалих немає.
Ситуація станом на 30 серпня наступна:
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Там виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.
Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ «Град» та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.
Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, у результаті масованої атаки по Запоріжжю російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки й об’єкти промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину та 22 поранених.