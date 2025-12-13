Дніпропетровщина: з’явилися фото після удару РФ

Наслідки атаки / © ДСНС

У Дніпропетровській області двоє осіб отримали поранення внаслідок атак росіян цієї ночі.

Про це повідомили у ДСНС.

Яка ситуація станом на ранок, 13 грудня:

У Дніпрі російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Виникла пожежа, знищено один автомобіль, ще один — пошкоджений.

У Нікополі внаслідок влучання дрона зайнявся мікроавтобус. Постраждав чоловік, 1982 р.н. Надзвичайники надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Також постраждав чоловік, 1958 р.н., його госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА повідомили про знеструмлення Херсона. Водночас влада зазначає, що за 12 грудня поранено 7 мешканців області. Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Одеса також опинилася під масованою комбінованою атакою росіян, місцеві жителі повідомляють про відсутність світла у більшій частині міста.

Також ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області.