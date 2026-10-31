Енергетики / © Associated Press

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Уночі росіяни знову атакували серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

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«Один із них — той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням. Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів», — йдеться у повідомленні.

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Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, після нічної атаки Росії на Дніпро 30 жовтня у місті виник масштабний блекаут. Енергетики працювали до самого ранку, але навантаження на систему дуже велике. Основні системи життєзабезпечення міста перейшли на роботу від генераторів.

Насосні станції водопостачання ті водовідведення перевели на резервне живлення від генераторів.

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