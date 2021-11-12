Дніпропетровська область знову серед антилідерів із коронавірусу: статистика на 12 листопада

Дніпропетровська область знову серед антилідерів із коронавірусу: статистика на 12 листопада

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі.

Дніпропетровську область продовжує лихоманити від коронавірусу. Станом на 12 листопада у регіоні 1867 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Дніпрі – 907, у Кривому Розі – 158, у Павлограді – 142, у Кам'янському – 108.

За добу коронавірусну інфекцію побороли 1459 людей, 68 пацієнтів померли.

Зазначимо, що в Україні за день виявили 24 058 випадків інфікування. До лікарень госпіталізували 4318 українців, летальних випадків – 750.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: у Львові померла вагітна

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання