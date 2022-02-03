"Дніпровський стрілець" Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень: фото заяви

Адвокат затриманого солдата-строковика повідомив, що його клієнт є потерпілим.

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який убив п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх свідчень.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальный Киев", опублікувавши фотокопію відповідної заяви.

У повідомленні йдеться, що цією заявою Артемій Рябчук визнає єдиними своїми захисниками приватних адвокатів, кошти на яких йому зібрала громадськість. Усі наступні слідчі дії він погоджується проводити тільки в їхній присутності. Також у цій заяві підозрюваний відмовляється від усіх своїх свідчень, які він давав раніше.

Окрім цього, адвокат затриманого солдата-строковика повідомив, що його клієнт є постраждалим.

Нагадаємо, раніше підозрюваний у вбивстві п'яти людей 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав провину та розкаявся. Він зазначив, що йому жаль тих людей, яким він завдав болю.

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