У Дніпрі під колесами авто загинув "Форест Гамп": що відомо про нього

Дніпровський "Форест Гамп" / © facebook.com/Борис Філатов

Реклама

У Дніпрі сталася трагічна подія: ввечері 1 листопада на Мануйлівському проспекті загинув місцевий житель Олександр, відомий містянам як «дніпровський бігун Форест Гамп». Чоловіка збив легковий автомобіль. Після наїзду водій транспортного засобу втік з місця події. Його особу оперативно встановили, а автомобіль вилучили.

Про це повідомили «Суспільне Дніпро» та міський голова Дніпра Борис Філатов.

ДТП трапилася близько 17:00 на віадуці. За інформацією правоохоронців, 49-річний водій автомобіля Ford Scorpio допустив наїзд на пішохода — той загинув на місці. Загиблий Олександр був своєрідним символом Дніпра. Містяни часто бачили його, коли він бігав розподільною смугою на проїжджій частині, зазвичай із палицею в руці.

Реклама

Через цю постійну звичку та неординарний образ його прозвали на честь героя відомого фільму. Міський голова Борис Філатов емоційно відреагував на смерть Олександра, підкресливши його значення для міста.

«Не має жодного значення, ким він був насправді. Не має жодного значення, порушував він ПДР чи ні. Не має жодного значення, чи був він реально божевільним, чи просто міським фріком… Нічого не має значення… Має значення лише те, що він був символом нашого міста. Що він був людиною-легендою», — зазначив Борис Філатов.

На знак вшанування пам’яті «дніпровського Фореста Гампа» Борис Філатов пообіцяв, що у Дніпрі встановлять мініскульптуру.

«Біжи, Сашо, біжи. У пам’ять про тебе в Дніпрі буде встановлено мініскульптуру. Бо навіть посеред жаху всього, що відбувається, потрібно завжди залишатися людьми. Дивитися в небо та годувати птахів», — написав Борис Філатов.

Реклама

Нагадаємо, у віці 28 років на фронті загинув документальний і художній фотограф із Києва, учасник команди Ukraїner Костянтин Гузенко. Він служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Раніше повідомлялося, що 17-річна американка Софі Фармер несподівано померла після того, як знепритомніла під час планової стоматологічної операції.

Також вдова засновника гурту Green Grey Дизеля, справжнє ім’я якого Андрій Яценко, вперше прокоментувала смерть чоловіка.