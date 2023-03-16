Дніпрянин вкрав мотоцикл і вирішив сховати його на кухні: подробиці

У Дніпрі чоловік вкрав мотоцикл, припаркований біля місцевого магазину, поки власник транспорту скуплявся. Потерпілий відразу звернувся до правоохоронців.

Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"Злочин стався 11 березня близько 19.50 біля одного з магазинів по вулиці Янтарній в Індустріальному районі міста. Власник залишив мотоцикл на парковці та здійснював покупки, а коли через 10 хвилин повернувся - транспортного засобу вже не виявив", - йдеться в повідомленні.

Працівники кримінальної пліції піл час пошуків зловмисника та мотоцикла встановили, що злочин скоїв 39-річний мешканець Дніпра. Мототранспорт поліцейські виявили на кухні його помешкання. Транспорт вилучили та повернули власнику, а порушнику оголосили про підозру.

Раніше ми повідомляли, що в Волинській області поліція оголосила в розшук 37-річного чоловіка, який вкрав зброю в поліцейського та втік у невідомому напрямку. На його пошуки орієнтовано усі регіональні наряди поліції та блокпости.

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