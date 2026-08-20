Дністер критично обмілів: Укргідроенерго заявило про дефіцит води

Дністер Фото ілюстративне

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Природний приплив води до Дністровського водосховища у серпні становить лише близько 20% від норми.

Про це заявили в Укргідроенерго.

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Там зазначили, що в умовах критичного маловоддя пріоритетом стає забезпечення населення водою.

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Серпень поглибив маловоддя на Дністрі. Станом на 20 серпня рівень Дністровського водосховища опустився до найнижчої позначки для цієї дати за весь період спостережень, повідомили в Укргідроенерго.

За оперативною оцінкою Українського гідрометеорологічного центру від 17 серпня, загальний приплив до Дністровського водосховища становить близько 20% від норми. Нормальний показник для серпня — 256 кубометрів води за секунду.

На Дністрі продовжує скорочуватися стік води

Показовою є ситуація на гідрологічному посту в Заліщиках. Якщо 1 серпня витрата води тут становила 43 кубометри за секунду, то 20 серпня вона знизилася до 32 кубометрів за секунду. Середній показник від початку місяця становить 37 кубометрів за секунду.

Одночасно скорочується запас води у Дністровському водосховищі. Від початку серпня його рівень знизився на 76 сантиметрів і станом на 20 серпня становив 112,34 метра за Балтійською системою висот.

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За даними Укргідроенерго, для цієї календарної дати це найнижчий рівень за всю історію спостережень.

«Фактично управляємо дефіцитом води»

В Укргідроенерго наголосили, що в умовах тривалого скорочення природного припливу головним завданням стає збереження наявного водного ресурсу та його виважений розподіл.

Вода Дністра необхідна не лише для виробництва електроенергії. Від рівня та витрат води залежать питне і господарське водопостачання населених пунктів, робота водозаборів, потреби громад і підприємств, а також стан річки нижче за течією.

«Ми увійшли в період, коли фактично управляємо дефіцитом води. І тут пріоритет очевидний — люди та їхнє водозабезпечення. Енергетика важлива для країни, особливо в умовах війни, але вода Дністра сьогодні потрібна не лише для виробництва електроенергії», — зазначив генеральний директор Укргідроенерго Богдан Сухецький.

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За його словами, завданням компанії є забезпечити роботу водозаборів, потреби громад і необхідний режим річки нижче за течією, максимально зберігаючи наявний ресурс.

Дністровське водосховище стало стратегічним запасом води

У нинішніх умовах водосховище фактично виконує роль стратегічного запасу, який дає змогу пом’якшувати наслідки різкого скорочення природного стоку.

Коли до водосховища надходить лише близько п’ятої частини звичного для серпня обсягу води, можливості для маневру суттєво звужуються.

Тому режим роботи Дністровського комплексного гідровузла формують з урахуванням ситуації в усьому басейні річки. Генерація електроенергії в цих умовах підпорядковується встановленому режиму використання водного ресурсу.

Особливу увагу приділяють ситуації нижче за течією, адже стабільність рівнів і витрат води безпосередньо впливає на роботу водозаборів та водопостачання населених пунктів.

В Укргідроенерго зазначили, що подальші рішення залежатимуть насамперед від фактичного припливу води до Дністровського водосховища. Наразі компанія працює відповідно до встановлених режимів і постійно відстежує гідрологічну ситуацію.

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