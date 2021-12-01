"ДНР", "ЛНР" - я за вас": тіктокерка з Києва "порозмірковувала" про війну і збурила Мережу (відео)

"ДНР", "ЛНР" - я за вас": тіктокерка з Києва "порозмірковувала" про війну і збурила Мережу (відео)

Дівчина вважає, що до лютого українці мають встигнути написати заповіт.

Тіктокерка з Києва записала "розмірковування" про війну на сході і викликала обурення серед українців. Дівчина запропонувала Україні відмовитися від захоплених земель Донбасу, і всім писати заповіти, бо у лютому очікується напад Росії.

Відео зі своїми судженнями вона виклала у своєму ТікТоку, назвавши їх "міркуваннями звичайного жителя України", повідомляє "Катарсис".

"Давайте розмірковувати логічно. За що йде війна? Чому? Я говорю про це з посмішкою не тому, що мені плювати на війну. Але, я настільки вражена тим, що ми живемо в 21 столітті - і комусь просто потрібні землі і сухопутний вихід до моря. Це дуже важливо для величезної країни? Якщо ми не можемо протистояти і зберегти свої землі, чому ми не можемо їх просто віддати? "ДНР, ЛНР" - ви круті! Я за вас руками й ногами. Але навіщо Україні ці землі, де їх не приймають, не хотять? Навіщо? Якщо на нас у лютому нападуть, і ми всі помремо, то треба писати заповіт", - сказала тіктокерка.

Висловлення дівчини викликали обурення серед українців:

.Аналітика, яку ми заслуговуємо.

Якщо на тебе напав ґвалтівник, то чому ти раптом після нього йдеш до поліції і в процесі пручаєшся? Просто віддайся, ти ж слабший!

Чекаємо на вибачення.

Нагададаємо, що двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що пережила в Україні 5 років пекла та повертається додому.

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