До 1 липня з’явиться “карта дій”, за якою Україна рухатиметься до Євросоюзу — Зеленський

До 1 липня з’явиться “карта дій”, за якою Україна рухатиметься до Євросоюзу — Зеленський

Український президент анонсував появу документу, який регламентуватиме необхідні заходи державних інституцій на шляху до членства в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як Україна буде рухатися до членства в Європейському Союзі.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 29 червня.

Зеленський нагадав про те, що тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, і підкреслив, що вже сьогодні, 29 червня, зроблено ще один крок на шляху до членства.

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“Підписано “транспортний безвіз”. Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом”, - зазначив президент.

За його словами, українська держава тепер не повинна втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом, щоб попри війну та всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства.

Також очільник держави повідомив, що під час спеціальної наради, на якій було 28 учасників, що представляли виконавчу, законодавчу і судову гілки влади, було вирішено розробити спеціальну “карту дій” на шляху до членства в ЄС.

“У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений”, - поінформував Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

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