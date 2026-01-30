Дмитро Пєсков / © Associated Press

До 1 лютого Росія не битиме по Україні на прохання Трампа — для створення сприятливих умов для переговорів.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він також підтвердив, що раніше президент США Дональд Трамп звертався до Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по Києву та інших містах України.

Що відомо про енергетичне перемир’я

29 січня російські воєнні блогери почали поширювати інформацію про ймовірне енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Того дня речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Про це він оголосив у четвер, 29 січня, у Білому домі на зустрічі з членами свого кабінету.

За словами Трампа, Путін погодився на це.

«Через холод, екстремальний холод, у них те саме, що й у нас. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ, міста та села протягом тижня під час цих надзвичайних холодів. І він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Україна переживає одну з найжорсткіших зим за останні роки. Від початку січня температура падає нижче -15 °C, а російські атаки на енергетику залишили близько мільйона людей без опалення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося під час тристоронніх зустрічей між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ). Водночас він зазначив, що безпосередньої домовленості між Україною та Росією немає.