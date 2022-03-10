"До 10 класу виходила на дорогу виглядати, чи не йде тато з війни": українка звернулася до жінок Росії

"До 10 класу виходила на дорогу виглядати, чи не йде тато з війни": українка звернулася до жінок Росії

Пенсіонерка просить російських жінок забрати своїх чоловіків з України, щоб потім їх не оплакувати.

79-річна жителька Кривого Рогу, яка втратила батька у Другій світовій війні, звернулася до російських жінок з пересторогою, щоб вони та їхні діти не мали такої ж долі.

Свою історію життя вона розповіла ТСН.ua.

Жителька Кривого Рогу 79-річна Любов Макуха ніколи в житті не бачила свого батька. Вона народилася у 1943 році, а її батько загинув на війні у травні 1944 року.

"Тато мене так ніколи й не побачив. Він був на війні, пройшов до Волгограда і назад. Нам казали, що тато загинув десь у Бесарабії на "правому березі Дніпра", а за фактом це ж Дністер. 79 років ми не можемо знайти могилу батька. Тато назвав мене Любов'ю, бо дуже любив маму", - розповідає Любов Сергіївна.

За словами жінки, через плутанину у похоронці рідні й досі не знають, де може бути похований їхній батько.

"Мама за життя завжди просила нас знайти могилу батька. Бабуся, скільки я пам'ятаю, не вірила, що тато загинув. Вона постійно посилала мене на велику дорогу виглядати, чи не йде тато з війни. Так було до 10 класу, поки я не пішла працювати", - розповідає ТСН.ua Любов Макуха.

Жінка звернулася до журналістів з проханням розповісти її історію, аби жінки Росії в майбутньому не шукали могил своїх чоловіків.

"Я хочу звернутися до жінок Росії з проханням - заберіть своїх чоловіків, братів, синів і онуків з нашої землі, щоб матері, дружини і діти не шукали своїх загиблих батьків і дідів, так як я шукаю вже 79 років. Прошу, почуйте мене. Зупиніть війну. Бог нам допоможе перемогти сатану, який тоне у людській крові", - резюмувала Любов Сергіївна.

Нагадаємо, що українська письменниця Оксана Забужко 8 березня виступила зі зверненням до Європарламенту на пленарній сесії з закликом закрити небо над державою, адже це єдиний шанс врятувати дитячі життя.