До 100 ракет "Калібр" одночасно: експерт попередив про масштабний удар РФ по Україні

Україну попередили про ризик атаки 50–100 ракетами

Росія здатна одночасно запустити до 100 ракет «Калібр» із моря.

У ефірі «КИЇВ24» про це заявив капітан першого рангу у запасі Андрій Риженко.

Він зауважив, що основну загрозу становить присутність у Новоросійську восьми кораблів із ракетами «Калібр».

За його оцінкою, з акваторій Чорного та Каспійського морів росіяни здатні одночасно стартувати до сотні ракет типу «Калібр» — з бойових кораблів і підводних човнів. Риженко також підкреслив, що тактика противника полягає в масованому застосуванні великої кількості повітряних та ракетних засобів для нанесення ударів по конкретних цілях.

Нагадаємо, російська армія здійснила масовану нічну атаку на Україну 5 жовтня.

РФ, зокрема, уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.