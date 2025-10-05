- Дата публікації
До 100 ракет "Калібр" одночасно: експерт попередив про масштабний удар РФ по Україні
Росія накопичує ракетоносії «Калібр» біля берегів Новоросійська.
Росія здатна одночасно запустити до 100 ракет «Калібр» із моря.
У ефірі «КИЇВ24» про це заявив капітан першого рангу у запасі Андрій Риженко.
Він зауважив, що основну загрозу становить присутність у Новоросійську восьми кораблів із ракетами «Калібр».
За його оцінкою, з акваторій Чорного та Каспійського морів росіяни здатні одночасно стартувати до сотні ракет типу «Калібр» — з бойових кораблів і підводних човнів. Риженко також підкреслив, що тактика противника полягає в масованому застосуванні великої кількості повітряних та ракетних засобів для нанесення ударів по конкретних цілях.
Нагадаємо, російська армія здійснила масовану нічну атаку на Україну 5 жовтня.
РФ, зокрема, уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.