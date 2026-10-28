До 100 запусків на добу: ГУР виявило новий російський дронопорт біля кордону з Україною

Росіяни облаштували новий дронопорт

Реклама

Росія продовжує нарощувати інфраструктурні потужності для здійснення ударів дронів по українських населених пунктах. Супутникові спостереження зафіксували зведення нового майданчика для пуску БпЛА неподалік військового летовища «Міллєрово», що розташоване у Ростовській області.

Про це повідомили у ГУР.

Реклама

Росіяни розбудовують черговий дронопорт поблизу аеродрому «Міллєрово»

Новий дронопорт росіяни зводять поблизу кордону з тимчасово окупованою Луганською областю. Особливості споруди вказують на те, що майданчик спроєктовано спеціально для підготовки та здійснення пусків реактивних ударних дронів.

Реклама

Ймовірно, йдеться про моделі «Ґєрань-4» і «Ґєрань-5», а також їхні подальші модифікації.

За попередніми розрахунками фахівців, після повноцінного введення в експлуатацію пусковий комплекс зможе забезпечувати до 100 запусків дронів на добу.

Водночас реальна інтенсивність бойової роботи залежатиме від регулярності постачання готових БпЛА, наявності потрібних обсягів пального та бойових частин, укомплектованості підготовленими розрахунками, справності обладнання та поточних завдань командування окупантів.

«Наприкінці серпня 2026 року на вказаній ділянці ще не було помітних ознак активного будівництва. На середину жовтня росіяни вже облаштували там пускові позиції та іншу інфраструктуру», — пишуть у ГУР.

Реклама

Стрімкі темпи зведення дронопорту пояснюються застосуванням вже відпрацьованих технічних рішень та зосередженням ресурсів на монтажі відносно простої стартової бази.

Розміщення нового пускового об’єкта лише за 3,5 кілометри від аеродрому «Міллєрово» дає ворогу суттєві переваги. Зокрема, для його прикриття планують задіяти ті ж засоби ППО, які захищають аеродром. Окрім цього, суттєво спрощується експлуатація за рахунок використання спільної дорожньо-транспортної, комунікаційної, логістичної мережі та наявних систем технічного обслуговування.

Росіяни модифікують реактивні дрони

Паралельно з розширенням стартових майданчиків росіяни активно працюють над вдосконаленням самих реактивних дронів.

Оновлена версія «Ґєрань-4» отримала додаткові засоби автономної навігації, серед яких — оптична система зіставлення зображень місцевості. Ідентичною технологією оснащують і модифікацію «Ґєрань-5».

Реклама

Також на «Ґєрань-4» росіяни вже встановили локалізований реактивний двигун та розробили нову бойову частину, цільове призначення якої — руйнування мостових конструкцій і опор ліній електропередачі.

Росіяни намагаються підвищити точність автономної навігації та збільшити потенціал руйнування української інфраструктури, передусім цивільної.

Новий дронопорт у Ростовській області розширює мережу запусків БпЛА. Зараз ворог має щонайменше 12 стаціонарних майданчиків.Розбудова чергової бази може свідчити про підготовку Росії до збільшення інтенсивності дронових атак напередодні зими.

«Характеристики дронів „Ґєрань-4“ та „Ґєрань-5“ дозволяють атакувати цілі на відстані до 770 й 950 кілометрів відповідно, що ставить під загрозу не тільки Україну, а й сусідні держави», — додали у ГУР.

Дрони: останні новини

Нагадаємо, у російській Калузі місцева влада та духовенство вирішили захищати високотехнологічні об’єкти від українських безпілотників релігійними обрядами. Після серії атак священники парафії святого князя Володимира провели молебень перед іконою «Неопалима Купина», а після цього об’їхали правобережну частину міста з образом Богородиці та окропили вулиці свяченою водою, просячи про захист від дронів.

Приводом для релігійної акції стали удари ЗСУ по критичній інфраструктурі, зокрема атака в ніч проти 9 жовтня на найпотужніший датацентр «Яндекса» в Калузі, внаслідок якої повністю вийшли з ладу кілька його модулів.

Окрім цього, у місті зупинив роботу автозавод «АГР» та було пошкоджено 30 будівель. Цей інцидент став частиною ширшої серії атак на російські центри обробки даних у Сасові, Владимирі та Балакові, що спричинила перебої в роботі великих інтернет-сервісів країни.

Новини партнерів