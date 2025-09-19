ТСН у соціальних мережах

127
1 хв

До 1000 ударів по Україні на день: Умєров розкрив найближчі плани Росії

Секретар РНБО України Рустем Умєров в інтерв’ю CNN заявив, що Росія може посилити удари, завдаючи до тисячі обстрілів на день.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Getty Images

До кінця року Росія спробує завдавати до тисячі ударів по Україні на день.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров сказав телеканалу CNN.

Також Умєров зазначив, що Україна зараз не веде переговори з Росією про завершення війни.

Секретар РНБО уточнив, що Україна веде переговори з Росією, але не щодо завершення війни, а про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

«Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених»», — сказав Умєров.

