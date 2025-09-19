- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
До 1000 ударів по Україні на день: Умєров розкрив найближчі плани Росії
Секретар РНБО України Рустем Умєров в інтерв’ю CNN заявив, що Росія може посилити удари, завдаючи до тисячі обстрілів на день.
До кінця року Росія спробує завдавати до тисячі ударів по Україні на день.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров сказав телеканалу CNN.
Також Умєров зазначив, що Україна зараз не веде переговори з Росією про завершення війни.
Секретар РНБО уточнив, що Україна веде переговори з Росією, але не щодо завершення війни, а про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.
«Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених»», — сказав Умєров.