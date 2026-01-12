ТСН у соціальних мережах

До 12 годин без світла: в ОВА розповіли про наслідки удару по Чернігівщині

В ОВА запевняють: попри складну ситуацію з електрикою, водопостачання та опалення у жителів області є.

Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © pixabay.com

Російський ударний дрон вранці 12 січня пошкодив енергетичний об’єкт у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області. Через це тривалість відключень світла може перевищувати 12 годин.

Про це радник очільника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

«Мова про Новгородсіверський район, Новгородсіверську громаду. Вранці російський ударний дрон пошкодив енергооб’єкт, роботи з відновлення тривають», — сказав радник голови ОВА.

Тривалість відключень світла в Новгород-Сіверському районі

За його оцінками, жителі Новгород-Сіверської громади можуть залишатися понад 12 годин без електроенергії.

«До того ж, маємо зрозуміти, що в області діють і погодинні графіки відключення електрики. На сьогодні це до 12 годин без світла. Але ж треба розуміти, що якщо ці графіки накладаються на аварійні відключення, то по факту в людини може електрики не бути і довше«, — розповів Подорван.

Водночас він акцентував, що тривають аварійні роботи, які проводяться, щойно це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють навіть у прикордонних громадах.

Посадовець також відмовився називати кількість домогосподарств, які зараз не мають електроенергії, «щоб ворог не міг зрозуміти там, наскільки ми є пошкодженими».

Ситуація з опаленням і водою на Чернігівщині

Водночас жителі регіону забезпечені опаленням та водопостачанням.

«Всі з теплом, всі котельні працюють. Щодо водопостачання — також все нормально. Якщо, звичайно, є проблеми з відключеннями електрики у конкретному населеному пункті на кілька годин згідно графіків, то, звісно, є проблеми з водопостачанням в багатоповерхівках. Але так область і місто живе вже четвертий місяць, тому тут вже всі, в принципі, розуміють, що до чого. Звісно, є аварійні ситуації, не без цього, бо це система ЖКХ. Але це точкові речі, до яких зразу забезпечуються ремонт, відновлення і так далі», — пояснив Подорван.

Нагадаємо, російська армія вранці 12 січня атакувала цивільну інфраструктуру Новгорода-Сіверського. Як повідомили у «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу було пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів.

