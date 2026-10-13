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Поштовхом до ініціативи стала демографічна ситуація, яку в Корпусі називають загрозою національній безпеці. За перше півріччя 2026 року в Україні народилося лише 73 тисячі дітей — удвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Попри запроваджену з січня виплату 50 000 гривень, народжуваність знизилася ще на 16%, а на кожне народження припадає 3,5 смерті.

У Корпусі нагадують: за даними The World Factbook (довідника ЦРУ США), вже у 2024 році Україна посіла останнє місце у світі за рівнем народжуваності та перше — за рівнем смертності на тисячу жителів. Якщо цю тенденцію не переломити вже зараз, зовсім скоро демографічна катастрофа в Україні стане невідворотною.

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Законопроєкт пропонує виплачувати 150 000 гривень одразу після народження дитини, а решту — щомісяця протягом двох–п’яти років. Невиплачену частину можна буде одразу спрямувати на житло, якщо дитина отримає в ньому частку.

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Для сімей військовослужбовців, у тому числі загиблих, зниклих безвісти та полонених, передбачена додаткова допомога: 280 000 гривень одразу і по 20 000 гривень щомісяця протягом трьох років. Таким чином, сім’я захисника отримає 1,3 млн гривень за першу дитину, 1,6 млн — за другу і 2,2 млн — за третю.

Якщо обоє батьків служать, допомогу зможе отримати бабуся чи інший родич, який доглядає дитину. Нові виплати мають діяти з 1 січня 2028 року, а їхній розмір щороку індексуватиметься.

«Для нас, як християн, кожне нове життя — найбільша цінність. Віра вчить нас, що любов виявляється не в словах, а в ділах, тож турбота про матерів, дітей і родини наших захисників має стати справою всієї держави. Ми не маємо морального права змиритися з тим, що в Україні народжується вдвічі менше дітей, ніж до вторгнення. Ми вже бачили, як рішуча державна підтримка змінювала ситуацію, але сьогодні потрібні ще сміливіші кроки. Україна, за яку воюють наші захисники, — це передусім наші діти, і ми хочемо, щоб вони зростали у великих і щасливих родинах», — зазначив один із засновників Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк.

Автори спираються на успішний досвід: у 2008–2013 роках, коли допомога залежала від черговості народження, кількість народжень в Україні зросла з 376 до понад 520 тисяч на рік. Бюджетні витрати на підтримку сімей у Корпусі розглядають як інвестицію: за трудове життя одна людина сплачує до бюджету близько 7 млн гривень.

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«Через фінансові причини багато українців відкладають рішення щодо народження дітей, і це справжня небезпека для майбутнього нашої країни. Наша законодавча ініціатива цілком реалістична, оскільки має прецеденти в минулому. Ми вивчили досвід 2008–2013 років і впевнені, що нам під силу зробити це ще раз. Мільйон гривень від держави — це гарантія, що дитина захисника буде забезпечена, навіть якщо батько на передовій або не повернувся з неї. Це також чіткий сигнал для всіх українців: держава поруч із вашими сім’ями», — наголосив командир спецпідрозділу «Стугна» Дмитро Лінько.

Ініціатива Християнського корпусу щодо підтримки народжуваності стала вже другим масштабним напрацюванням Корпусу у відповідь на пропозицію Президента України Володимира Зеленського. Під час IX Міжнародного ветеранського форуму глава держави запропонував кодифікувати ветеранське законодавство та ухвалити Ветеранський кодекс, який охопить близько 1,5 мільйона ветеранів.

До розробки відповідних законодавчих пропозицій Президент запросив як Кабінет Міністрів і Верховну Раду, так і самих ветеранів.

Християнський корпус — об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду.

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До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ білоруських добровольців (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України.

Головним цивільним партнером Корпусу є благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

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