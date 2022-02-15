До 13 градусів тепла: синоптики розповіли, як довго в Україні буде сонячна погода

До 13 градусів тепла: синоптики розповіли, як довго в Україні буде сонячна погода

Дощі підуть по всій території України, проте температура залишатиметься плюсовою.

Синоптики прогнозують сонячну погоду в Україні ще декілька днів, а вже від 17 лютого до країни прийдуть дощі.

Про це стало відомо з прогнозу УкрГідрометцентру.

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Так, сонячна погода в Україні протримається ще взавтра, 16 лютого, а вже від 17-го підуть дощі. Очікується, що опади будуть по всій території України, проте температура залишатиметься плюсовою.

Дощі оминуть лише південні території країни, там буде сонячно, а стовпчики термометрів вдень показуватимуть до 13 градусів тепла.

18 лютого температура дещо знизиться, проте все одно буде буде зі знаком "плюс". У Києві також дощитиме, а вночі ймовірно піде мокрий сніг.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше розповіла, що погода в Україні найближчими днями буде весняною - у регіонах прогнозують до +14°С. Утім, може бути вітряно і хмарно.

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