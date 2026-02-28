ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
33
1 хв

До +13° на термометрі: яким буде перший день весни в Україні

Синоптики попереджають про туман і ожеледицю на дорогах.

Софія Бригадир
Прогноз погоди в Україні 1 березня

Прогноз погоди в Україні 1 березня / © unsplash.com

У неділю, 1 березня, в Україні очікується суха, але прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, по всій території країни буде мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 1 березня

У нічні та ранкові години подекуди утвориться туман. На більшості доріг, за винятком південних і західних областей, місцями можлива ожеледиця.

Вітер змінюватиме напрямок, його швидкість становитиме 3–8 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься в межах 0–5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 2–7 градусів тепла. На заході та півдні країни буде значно тепліше — до 8–13 градусів вище нуля.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві 1 березня

На Київщині та в столиці 1 березня також опадів не прогнозують. Уночі та вранці в області можливий туман, а на дорогах — ожеледиця.

Температура в області вночі становитиме 0–5 градусів морозу, вдень — 2–7 градусів тепла. У Києві вночі очікується 1–3 градуси морозу, вдень повітря прогріється до 4–6 градусів тепла.

Нагадаємо, в березні 2026 року погода в Україні буде здебільшого спокійною і комфортною. Температура буде вища за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13. Синоптик назвав найнебезпечніші дати.

