Хто може продовжити бронювання: до 15 листопада проведуть аудит критично важливих підприємств

До 15 листопада має бути завершений аудит списку критично важливих підприємств. Поки триває цей процес, продовжити бронювання можуть ті, у кого воно добігає кінця і хто був заброньований до 31 травня цього року.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

Прем'єр-міністр зазначив, що справедлива й прозора система бронювання є одним із важливих питань для бізнесу.

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"Маємо знайти баланс між працюючою економікою та потребами Cил оборони. Аби ключові спеціалісти могли працювати, а наші захисники на передовій отримували потрібну ротацію", – написав Денис Шмигаль.

Він додав, що за результатами аудиту будуть представлені оновлені правила, які мають дати цей необхідний баланс.

Окрім цього Денис Шмигаль повідомив, що повістки першочергово надсилають тим українцям, які не сплачує податки. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються через реєстр "Оберіг", направляють людям які не платять жодної гривні податків.