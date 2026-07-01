До 17 тисяч грн за перевищення швидкості: які штрафи готують для водіїв

Штрафи за порушення ПДР / © ТСН

Реклама

В Україні можуть підвищити штрафи за перевищення швидкості. Максимальна сума стягнення може сягати 17 тисяч гривень.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Білошицький Олексій в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, розмір штрафу залежатиме від рівня перевищення швидкості. Чим більшим буде порушення, тим вищим буде покарання.

Реклама

Зокрема, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год штраф може становити 680 грн.

За перевищення на 40-80 км/год штрафи планують встановити в межах від 2040 до 3400 грн.

Найвищий штраф — 17 тисяч грн — може загрожувати водіям, які систематично грубо порушують швидкісний режим. Йдеться про 5 і більше порушень на рік із перевищенням швидкості більш ніж на 60 або 80 км/год.

У поліції пояснюють, що такий підхід має посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість.

Реклама

Також повідомлялось, що в Україні хочуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автівки рухаються зі звуком, схожим на «Шахеди». За автомобілі з вихлопними системами, які створюють значний шум та лякають українців, пропонують відчутний штраф — 34 тисячі гривень і позбавлення прав. Однак законопроєкт уже кілька років лежить без розгляду.

Новини партнерів