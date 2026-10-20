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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До +20 °C, а потім вдарять заморозки: прогноз погоди до кінця жовтня

Бабине літо в Україні затримається до кінця жовтня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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До +20 °C, а потім вдарять заморозки: прогноз погоди до кінця жовтня

Погода на кінець жовтня / © Pixabay

В Україні до кінця жовтня переважатиме тепла погода, а денна температура в окремі дні сягатиме +20 °C. Водночас наприкінці місяця почне холоднішати, а в північних областях місцями можливі заморозки. Значних опадів у більшості регіонів синоптики не прогнозують.

Про це розповів «Телеграфу» кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За словами фахівця, протягом перших 20 днів жовтня середня температура повітря в Україні перевищувала кліматичну норму на 0,5-3,5 °C. Водночас у деяких регіонах пройшли інтенсивні дощі. Найбільше опадів зафіксували на Одещині та Миколаївщині, де подекуди затопило вулиці й присадибні ділянки.

Якою буде погода в Україні до кінця жовтня

У третій декаді місяця в Україні збережеться відносно тепла й переважно суха погода. Очікується, що переважатимуть східні та південно-східні вітри, а температура залишатиметься вищою за сезонну норму.

Невеликі, а місцями помірні дощі та мряка можливі на заході країни 22–23 і 26–27 жовтня. На Правобережжі в окремі дні також прогнозують тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах.

Температура протягом найближчих днів змінюватиметься так:

  • 21 жовтня: вночі +7…+13 °C, удень +13…+18 °C. На півночі Лівобережжя вдень очікується +9…+14 °C.

  • 22-25 жовтня: нічна температура становитиме +6…+12 °C, денна — +14…+20 °C. На заході України 23 жовтня через хмарність буде прохолодніше — +8…+13 °C.

Коли до України прийде похолодання

Поступове зниження температури розпочнеться з 26 жовтня. До кінця місяця вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+7 °C.

У північній половині України місцями можливі заморозки — як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Тож попри відносно теплі дні, наприкінці жовтня в окремих регіонах зросте ризик нічного підмерзання.

Водночас удень температура залишатиметься доволі комфортною для цієї пори року й становитиме +11…+16 °C. У Криму в окремі дні повітря прогріватиметься до +17…+19 °C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко тим часом прогнозує, що тепло в Україні буде до 25 жовтня. Дощитиме на Сумщині, Львівщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях.

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