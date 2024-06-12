До 20 годин на добу без світла і тепла: BBC про найпохмуріший сценарій зими в Україні

У ВВС проаналізували проблеми України з електроенергією і спрогнозували наслідки, якщо РФ продовжить свої ракетні удари.

Україна купує електроенергію в Європейському Союзі, щоб покрити свій дефіцит. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати його повністю.

Похмурий прогноз щодо блекаутів в Україні взимку дало видання ВВС.

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"Мешканці тримільйонної столиці Києва стикаються з одними з найзначніших нестач електроенергії. Гул генераторів лунає крізь місто, а вночі вулиці часто вкриті темрявою. Сім'ї з маленькими дітьми, які живуть на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, залишилися без працюючих ліфтів, тому їм доводиться підніматися десятками сходових прольотів", – описують журналісти життя у Києві.

Ситуація може погіршитися, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери.

Олег Стрілка з Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумах розповів BBC, що одним із наслідків тривалих відключень електроенергії є те, що люди вмикають всі електроприлади одночасно, коли елекропостачання відновлювалося, що спричиняло пожежі. "Протягом останнього місяця ми рятували дітей і людей похилого віку із задимлених будинків", – сказав він.

На думку журналістів видання, якщо Росія продовжить атакувати електростанції, найгірший сценарій полягає в тому, що настання зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення.

Частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші можуть ніколи не відновити роботу", – сказала директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Президент Зеленський сказав західним союзникам, що йому потрібні ще сім складних систем протиповітряної оборони Patriot, щоб захистити українські міста та енергетичну інфраструктуру. За даними американських ЗМІ, найближчими днями Вашингтон погодився відправити в Україну ще одну таку систему.

Раніше ми писали все, що відомо про ситуацію в енергетиці і які прогнози експертів.

Нагадаємо, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив українців, що взимку відключення світла можуть тривати десять годин на добу.

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