Білка. / © Unsplash

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На заході України очікується погіршення погодних умов. У низці областей прогнозують значні снігопади та ожеледицю.

Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

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За прогнозом, негода накриє одразу чотири області: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську і Чернівецьку. Висота снігового покриву може збільшитися на 8–20 сантиметрів.

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«Вдень 27 і вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг», — повідомили синоптики.

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту та підвищити аварійність. Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

За прогнозом Укргідрометцентру, сніжитиме вдень 27 листопада та вночі 28 листопада. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні — що відомо

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постигань повідомив, що від 27 листопада в регіонах розпочнеться подальше плавне похолодання та рух у бік зимової погоди. Втім, додав він, поки що говорити про сильні морози немає підстав.

За даними синоптиків, сніг у грудні можливий у більшості регіонів України, однак його кількість і тривалість залягання снігового покриву залежатимуть від температури повітря. Під час потеплінь опади можуть бути у вигляді дощу або мокрого снігу. Якщо температура опуститься нижче нуля, зростатиме ймовірність снігопадів та утворення снігового покриву.

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