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До 20 сантиметрів снігу за добу: чотири області накриє зимова негода
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки для чотирьох областей України.
На заході України очікується погіршення погодних умов. У низці областей прогнозують значні снігопади та ожеледицю.
Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.
За прогнозом, негода накриє одразу чотири області: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську і Чернівецьку. Висота снігового покриву може збільшитися на 8–20 сантиметрів.
«Вдень 27 і вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг», — повідомили синоптики.
Крім того, на дорогах очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту та підвищити аварійність. Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Похолодання в Україні — що відомо
Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постигань повідомив, що від 27 листопада в регіонах розпочнеться подальше плавне похолодання та рух у бік зимової погоди. Втім, додав він, поки що говорити про сильні морози немає підстав.
За даними синоптиків, сніг у грудні можливий у більшості регіонів України, однак його кількість і тривалість залягання снігового покриву залежатимуть від температури повітря. Під час потеплінь опади можуть бути у вигляді дощу або мокрого снігу. Якщо температура опуститься нижче нуля, зростатиме ймовірність снігопадів та утворення снігового покриву.