Україну найближчими днями накриють снігопади та похолодання / © ТСН

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Цими вихідними, 28-29 листопада, погоду в Україні визначатиме скандинавський антициклон «Manuel», який принесе посилення морозів та суху повітряну масу. Попри загальне похолодання, західні та південні області накриють снігопади, дощі та поривчастий вітер.

Детальний прогноз погоди від синоптиків дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що антициклон на ім’я Manuel із скандинавських країв поступово переміщується до України. За словами фахівчині, опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме та будуть сильніші морози.

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У суботу, 28 листопада, в Україні опади очікуються лише на південному заході та на крайньому півдні. Решта території країни опиниться під впливом антициклону, тому буде там сухо і подекуди сонячно.

«Через те, що антициклон тиснутиме, а південна циклонічність опиратиметься, ця боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України, уважно», — зазначає Діденко.

Температура повітря найближчої ночі становитиме від -2 до -7 градусів морозу, день стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до -5 градусів морозу. Дещо тепліше буде на півдні та на Закарпатті.

«У неділю, 29-го листопада, антициклон підсунеться ще ближче, повсюди буде без опадів та легко чи помірно морозно», — прогнозує синоптикиня.

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У Києві цими вихідними буде суха погода із проясненнями.

«Буде морозно, вночі до -3-5 градусів, вдень -1-3 градуси. Слизько!» — попереджає Діденко.

За словами фахівчині, у першу половину наступного тижня морози в Україні посиляться, друга половина тижня принесе послаблення холоду.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Водночас керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що посилюються морози та зростає атмосферний тиск.

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За його словами, попри глобальне потепління, до нашого регіону продовжує надходити холодне повітря з Баренцева моря.

Масштабний скандинавський антициклон «Manuel» заблокував шлях теплим циклонам з Атлантики, тож найближчими днями температура знижуватиметься на тлі сухої погоди. В останні вихідні осені, 28–29 листопада, в Черкаській області очікується від -5 до -10 градусів морозу протягом доби та без опадів.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що цими вихідними 28-29 листопада, Україну накриє арктичний холод через потужний скандинавський антициклон. На заході України вночі, та подекуди вдень, йтиме сніг, на дорогах утвориться ожеледиця. Вночі температура опуститься до -3…-8 градусів морозу, вдень триматиметься в межах від -4 до +1 градуса тепла. Тепліше буде на Закарпатті: вночі очікується до +3, вдень — 0…+5.

У північних та центральних областях день мине без опадів. На півночі вночі очікується -4…-9 градусів морозу, вдень — від 0 до -5 градусів морозу. У центрі нічна температура становитиме -2…-7°, а денна — від -2 градусів морозу до +3 тепла.

За словами синоптика південні регіони чекає мінлива погода. На решті території буде сухо, проте на півдні Одещини пройде дощ із мокрим снігом, а вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Вночі тут очікується від -1 до +4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 0…+5.

На сході опадів не буде. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів нижче нуля, вдень температура коливатиметься від 0 до -5 градусів нижче.

Якою буде погода в Україні 28 листопада

За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 28 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У південно-західних областях вночі пройде помірний сніг та мокрий сніг, місцями можливе його налипання, а вдень у Карпатах прогнозують невеликий сніг. Водночас на Прикарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності через значні снігопади, які триватимуть ще від 27 листопада. Приріст снігового покриву там може сягнути 8–20 см. Через негоду та ожеледицю на дорогах можливі ускладнення руху транспорту та перебої в роботі комунальних, будівельних і енергетичних служб.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 28 листопада у кількох областях України / © Укргідрометцентр

На решті території країни доба мине без істотних опадів, лише на півдні Одещини та в Криму пройдуть дощі. У більшості західних і центральних регіонів на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер переважатиме північно-східний, 5–10 м/с, проте вдень на морському узбережжі можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3…-8 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5 градусів нижче нуля. На Закарпатті протягом доби триматиметься 0…+5 градусів тепла, а на півдні Одещини та в Криму повітря прогріється до +1…+6.

Погода в Україні 28 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У суботу, 28 листопада, на Київщині буде хмарно із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, вдень очікується від 0 до -5 градусів морозу. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від -4 до -6 градусів морозу, вдень синоптики прогнозують від -1 до -3 градусів морозу.

Погода у Львові

На Львівщині 28 листопада погоду визначатиме південна периферія антициклону над країнами Балтії та вплив висотної улоговини, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби по області коливатиметься в межах від -2 до -7 градусів морозу.

У Львові температура повітря впродовж доби становитиме від -3 до -5 градусів морозу.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 листопада буде хмарна погода та без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від -7… до -2 градусів морозу;

вдень очікується від -3 до +2 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від -5 до -3 градусів морозу;

вдень очікується від -2 до 0.

Погода у Харкові

На Харківщині 28 листопада буде хмарно з проясненнями та без опадів, прогнозують синоптики.

Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від -3 до -8 градусів морозу, вдень очікується від 0 до -5 градусів морозу.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від -4 до -6 градусів морозу, вдень очікується від 0 до -2 градусів морозу.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 28 листопада буде хмарно. Місцями ймовірні невеликі опади, на автошляхах області місцями ожеледиця, видимість добра. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с, подекуди будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень по області очікується від -2 морозу до +3 градусів тепла, на півдні повітря прогріється до +6 тепла. В Одесі температура повітря вночі та вдень очікується від +1 до -3 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні 2026 року.

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