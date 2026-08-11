Ракетна загроза / © ТСН

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Російські окупаційні війська змінили пріоритети у виробництві засобів дальнього ураження, зробивши ставку на системи, які здатні ефективніше долати українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані української розвідки та військового командування.

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За словами заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, від квітня 2026 року РФ акцентує зусилля на випуску балістичних і крилатих ракет. Головна мета ворога — використати брак в України ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Від квітня по липень інтенсивність щомісячних запусків балістики по території України зросла у понад три рази.

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Особливого удару зазнають об’єкти оборонно-промислового комплексу, аби завадити Україні розгорнути власне виробництво балістичного озброєння.

Рекордні темпи та ставка на нові боєприпаси

Російський ВПК перевищує щомісячні плани з випуску ключових типів ракет на 10–20%. Станом на початок серпня РФ вже повністю виконала річний план із виробництва протикорабельних ракет «Циркон» та «Онікс».

Аби прискорити випуск балістики, росіяни поставили на паузу виробництво менш точних авіаційних балістичних ракет «Кинджал» та крилатих Х-32. Крім того, ворог адаптував пускові установки С-400 під спеціально розроблені ракети РМ-48У, які вражають наземні цілі за балістичною траєкторією.

Аналітики ISW зазначають, що для поточних атак РФ використовує переважно «свіжі» ракети прямо з конвеєра, не недоторкуючи стратегічні недоторканні запаси. Така тактика дозволяє накопичувати арсенали для можливих надпотужних одноразових ударів.

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Залп до 200 ракет і ситуація з «Калібрами»

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що наразі РФ спроможна запустити одночасний залп із 77 ракет різних типів. Проте противник активізував роботи, щоб збільшити цей показник до 200 ракет у єдиному комбінованому ударному пакеті.

Водночас морські крилаті ракети «Калібр» окупанти майже перестали застосовувати для щоденних атак. Через ефективність української ППО, яка збиває майже 100% цих ракет, та регулярні удари Сили оборони по Чорноморському флоту РФ, ворог змушений накопичувати «Калібри» та перебазовувати їх на інші флоти за межі Чорного моря.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія виконує план щодо ракет, тож пауза в обстрілах навряд чи буде.

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