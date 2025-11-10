- Дата публікації
На Україну чекає рекордна спека до 2040 року: де буде найгарячіше
Синоптики прогнозують значне потепління в Україні. На яких територіях зростання температури буде найбільш відчутним.
Згідно з прогнозами, спричиненими глобальною зміною клімату, найближчими десятиліттями в Україні очікується значне і нерівномірне зростання середньорічної температури.
Про це пише UA War Infographics.
Регіони, де очікується найбільший температурний стрибок
Велика зона інтенсивного потепління охопить значну частину Центральної та Північної України. До 2040 року найвище зростання температури прогнозується у таких областях:
Центр і Північ: Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська області.
Захід і Центр: Вінницька, Хмельницька та Тернопільська області.
Зони часткового, але відчутного потепління
Окрім основної зони, відчутне зростання температури також прогнозується на значних частинах інших регіонів, що підкреслює загальнонаціональний характер проблеми:
Схід і Південь: частина Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.
Захід і Північ: частина Рівненської, Сумської та Закарпатської областей.
Крім того, локальні «гарячі точки» (райони зі значним зростанням температури) очікуються і в деяких інших областях, не згаданих вище.
Цей прогноз підкреслює, що наслідки зміни клімату в Україні до 2040 року будуть виражені регіонально і вимагатимуть адаптації як у сільському господарстві, так і в інфраструктурі, особливо в центральних областях.
Нагадаємо, погода в Україні наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад швидше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Втім, сильного підвищення температури не буде.
Завтра, 11 листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей України. Буде дещо прохолодніша погода.