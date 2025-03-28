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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До 2100 року Україна може втратити більшість населення: що відомо

Україна очолить рейтинг країн із найбільшим скороченням населення до 2100 року.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Населення України

Україна втратить 61% населення до 2100 року / © УНІАН

Населення України до кінця століття може скоротитися на 61% через низьку народжуваність та масову міграцію. Це найгірший показник серед усіх європейських країн.

Про це повідомило видання Visual Capitalist.

Як зміниться населення європи до 2100 року. Фото: Visual Capitalist

Як зміниться населення європи до 2100 року. Фото: Visual Capitalist

Європа загалом також переживає демографічну кризу. Однак серед країн Східної та Південної Європи, де скорочення буде найзначнішим, Україна перебуває на першому місці. За прогнозами, кількість смертей перевищить кількість народжених, а міграція на захід триватиме.

Водночас деякі західноєвропейські країни, такі як Велика Британія та Франція, можуть побачити зростання населення завдяки імміграції.

Нагадаємо, демографка спрогнозувала, що буде, коли в Україні відкриють кордони.

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