До 2100 року Україна може втратити більшість населення: що відомо

Україна втратить 61% населення до 2100 року / © УНІАН

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Населення України до кінця століття може скоротитися на 61% через низьку народжуваність та масову міграцію. Це найгірший показник серед усіх європейських країн.

Про це повідомило видання Visual Capitalist.

Як зміниться населення європи до 2100 року. Фото: Visual Capitalist

Європа загалом також переживає демографічну кризу. Однак серед країн Східної та Південної Європи, де скорочення буде найзначнішим, Україна перебуває на першому місці. За прогнозами, кількість смертей перевищить кількість народжених, а міграція на захід триватиме.

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Водночас деякі західноєвропейські країни, такі як Велика Британія та Франція, можуть побачити зростання населення завдяки імміграції.

Нагадаємо, демографка спрогнозувала, що буде, коли в Україні відкриють кордони.