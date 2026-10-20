До +21° очікують в Україні: синоптикиня розповіла, скільки ще протримається тепло

Прогноз погоди в Україні

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В Україні до кінця тижня збережеться тепла осіння погода. У середу, 21 жовтня, у більшості областей температура повітря становитиме +13…+18°, а на заході та півдні місцями підніметься до +21°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Якою буде погода в Україні 21 жовтня

У середу температура повітря в більшості областей України становитиме +13…+18°, а на заході та півдні місцями сягатиме +22°. Уночі та вранці буде +6…+11°, у Карпатах — близько 0…+5°.

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Вітер очікується східний і південно-східний, швидкістю 3–8 м/с. У західних областях він посилиться до 7–12 м/с.

Незначні опади прогнозують у Сумській, Чернігівській і Полтавській областях, а також місцями на сході України.

«Завтра, 21 жовтня, невеликі дощі ймовірні лише на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях», — зазначила Наталка Діденко.

Де в Україні 21 жовтня будуть тумани

Уночі та вранці тумани можливі на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і більшості центральних областей.

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«Звісно, плаватимуть тумани, як без них?» — пожартувала синоптикиня.

Через тумани видимість на дорогах може погіршуватися, тому водіям варто бути особливо уважними вранці.

Погода в Києві 21 жовтня: температура та опади

У Києві прогнозують теплу осінню погоду. Максимальна температура повітря становитиме +14…+15°. Істотних опадів у столиці не очікується.

«Дощі малоймовірні», — повідомила Наталка Діденко.

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За прогнозом синоптикині, тепла погода збережеться щонайменше до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про потепління в Україні через потужний антициклон Gerhard. Він має перешкодити надходженню арктичного холоду та принести більше сонця й тепла.

За прогнозом, до кінця тижня вдень температура повітря становитиме +13…+18°, а вночі — +7…+12°.

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