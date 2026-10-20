ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

До +21° очікують в Україні: синоптикиня розповіла, скільки ще протримається тепло

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що тепла погода в Україні збережеться до кінця тижня. У середу невеликі дощі можливі на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

В Україні до кінця тижня збережеться тепла осіння погода. У середу, 21 жовтня, у більшості областей температура повітря становитиме +13…+18°, а на заході та півдні місцями підніметься до +21°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 21 жовтня

У середу температура повітря в більшості областей України становитиме +13…+18°, а на заході та півдні місцями сягатиме +22°. Уночі та вранці буде +6…+11°, у Карпатах — близько 0…+5°.

Вітер очікується східний і південно-східний, швидкістю 3–8 м/с. У західних областях він посилиться до 7–12 м/с.

Незначні опади прогнозують у Сумській, Чернігівській і Полтавській областях, а також місцями на сході України.

«Завтра, 21 жовтня, невеликі дощі ймовірні лише на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях», — зазначила Наталка Діденко.

Де в Україні 21 жовтня будуть тумани

Уночі та вранці тумани можливі на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і більшості центральних областей.

«Звісно, плаватимуть тумани, як без них?» — пожартувала синоптикиня.

Через тумани видимість на дорогах може погіршуватися, тому водіям варто бути особливо уважними вранці.

Погода в Києві 21 жовтня: температура та опади

У Києві прогнозують теплу осінню погоду. Максимальна температура повітря становитиме +14…+15°. Істотних опадів у столиці не очікується.

«Дощі малоймовірні», — повідомила Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, тепла погода збережеться щонайменше до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про потепління в Україні через потужний антициклон Gerhard. Він має перешкодити надходженню арктичного холоду та принести більше сонця й тепла.

За прогнозом, до кінця тижня вдень температура повітря становитиме +13…+18°, а вночі — +7…+12°.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie