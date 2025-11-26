ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
239
1 хв

До 22 годин без світла: експерт попередив, коли готуватися до тотальних блекаутів

Росіяни хочуть занурити Україну в повноцінні блекаути. Якщо вони реалізують цей сценарій, українців можуть очікувати кілька днів повної темряви.

Анастасія Павленко
Українці можуть залишатися без світла на декілька днів

Українці можуть залишатися без світла на декілька днів / © Associated Press

Україна може залишитися без електропостачання на термін від 20 годин до 22 годин у разі чергової масштабної атаки на енергосистему.

Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

На його думку, країна може опинитися в довготривалій темряві, якщо росіяни завдадуть ще одного масованого удару по енергетиці. Причина не лише в руйнуванні окремих об’єктів, а й у цілеспрямованій тактиці ворога, який розбиває єдину енергосистему.

«Загалом від відключень потерпають 90% українців… Звикнути до відключень складно, особливо коли зникають вода, тепло. Більшість українців настільки бідні, що не мають можливості встановити інвертор або зарядний пристрій. Масовані ракетні обстріли вибивають великі підстанції 330 і 750 кВ, які не всі виявились захищеними після 4 років війни», — зазначив він.

Нагадаємо, в середу, 26 листопада, в кількох областях припинили діяти графіки відключень електроенергії. Через обстріли в трьох регіонах запровадили аварійні вимкнення.

Також повідомлялося, чи загрожує столиці відключення теплопостачання і що передбачає план евакуації. Більше про це читайте у новині.

