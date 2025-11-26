До 22 годин без світла: експерт попередив, коли готуватися до тотальних блекаутів

Українці можуть залишатися без світла на декілька днів / © Associated Press

Україна може залишитися без електропостачання на термін від 20 годин до 22 годин у разі чергової масштабної атаки на енергосистему.

Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

На його думку, країна може опинитися в довготривалій темряві, якщо росіяни завдадуть ще одного масованого удару по енергетиці. Причина не лише в руйнуванні окремих об’єктів, а й у цілеспрямованій тактиці ворога, який розбиває єдину енергосистему.

«Загалом від відключень потерпають 90% українців… Звикнути до відключень складно, особливо коли зникають вода, тепло. Більшість українців настільки бідні, що не мають можливості встановити інвертор або зарядний пристрій. Масовані ракетні обстріли вибивають великі підстанції 330 і 750 кВ, які не всі виявились захищеними після 4 років війни», — зазначив він.

Нагадаємо, в середу, 26 листопада, в кількох областях припинили діяти графіки відключень електроенергії. Через обстріли в трьох регіонах запровадили аварійні вимкнення.

