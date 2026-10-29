До 2,5 черги одночасно: 30 жовтня в Україні посилять відключення світла

Відключення світла в Україні 30 жовтня

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У п’ятницю, 30 жовтня, у частині областей України вимушено обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки діятимуть майже всю добу — від 06:00 до 23:59, а обсяг погодинних відключень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Які графіки відключень діятимуть 30 жовтня

Обмеження запровадять для двох категорій споживачів:

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Для промисловості: від 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: від 06:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

У повідомленні не уточнюється, які саме області потрапили під обмеження. Конкретний час знеструмлень для побутових споживачів залежатиме від регіону та черги.

Чому відключатимуть електроенергію

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через нові обстріли та їхні наслідки.

Актуальні графіки для конкретної адреси потрібно перевіряти на офіційних сторінках місцевого оператора системи розподілу — обленерго. Енергетики також закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли її подачу відновлюють за графіком.

Відключення світла та підготовка до зими — останні новини

Через наслідки російських атак ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, а в окремих регіонах доводиться застосовувати аварійні обмеження. Зокрема, в Києві запроваджували екстрені відключення електроенергії, під час яких звичайні графіки не діяли. За таких умов передбачити тривалість знеструмлення складніше, тому домогосподарствам доводиться враховувати можливість тривалої відсутності електрики.

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Тривалий блекаут може спричинити проблеми не лише з освітленням і заряджанням телефонів, а й із водопостачанням, опаленням і каналізацією. Якщо відповідні системи залежать від електрики, після знеструмлення звичні побутові умови можуть суттєво змінитися. Тому відсутність світла, води й опалення варто враховувати під час підготовки оселі до можливих перебоїв.

З наближенням холодів до енергетичних ризиків додається ще одна проблема — підтримання безпечної температури в помешканні. Заздалегідь перевірені вікна та двері, справні опалювальні прилади і продуманий спосіб резервного живлення допомагають підготувати житло до морозів і тривалих відключень. Водночас генератори не можна використовувати в закритих приміщеннях через небезпеку отруєння чадним газом. Саме підготовка будинку до морозів стає важливою частиною готовності до зимових перебоїв з електропостачанням.

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